A morte de Ana Geisa causou tristeza e comoção entre amigos, familiares e integrantes do meio artístico. Conhecida no cenário musical do sul da Bahia, ela ganhou destaque como dançarina de bandas da região, incluindo a equipe do cantor Sinho Ferrari.

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Ana Geisa foi encontrada desacordada no início da noite de domingo (17), dentro da casa onde morava, no bairro Jaçanã, em Itabuna. Segundo informações iniciais, ela teria sido localizada pela própria filha.