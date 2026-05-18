Um homem foi preso em flagrante no domingo (17) suspeito de matar o jovem Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva, de 26 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes. O investigado permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação.
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O crime aconteceu no município de Valente, a cerca de 120 quilômetros de Feira de Santana. De acordo com a polícia, o suspeito foi identificado como Robson de Araújo Silva, que acreditava que a vítima mantinha um relacionamento com sua companheira.
As investigações apontam que o homicídio ocorreu durante uma crise de ciúmes. Ainda conforme a Polícia Civil da Bahia, o suspeito tentou inicialmente fazer o caso parecer um incêndio acidental para despistar as autoridades.
A versão apresentada começou a ser questionada após Robson confessar o crime a um colega de trabalho. Além disso, segundo a polícia, ele também teria enviado um vídeo mostrando parte da ação criminosa.
De acordo com os investigadores, Paulo Henrique foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e depois estrangulado com o cabo de um carregador de celular. A brutalidade do crime causou comoção entre moradores da região.
A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso e investiga se houve participação de outras pessoas no crime.