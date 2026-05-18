Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) terminou com a apreensão de R$ 18.797 em dinheiro na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Sesmaria, em Ubatuba.
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Segundo a polícia, equipes do Grupo de Pronta Resposta realizavam diligências para localizar Edigleison Brito, de 31 anos, conhecido como “Diabo”. Ele é considerado procurado pela Justiça e, de acordo com o Baep, seria ligado ao tráfico de drogas na região.
Os policiais foram até um imóvel onde havia suspeita de que Edigleison estivesse escondido. No local, encontraram apenas a companheira dele, uma mulher de 20 anos.
Conforme o boletim de ocorrência, a mulher inicialmente informou que o companheiro se chamava João Guilherme e negou conhecer Edigleison. Depois, na presença de uma advogada, foi confirmado que o investigado seria o companheiro dela.
Durante as buscas autorizadas na residência, os policiais localizaram R$ 18.797 dentro de um guarda-roupas. A mulher afirmou que o dinheiro pertencia ao companheiro, mas disse não saber a origem da quantia. Nenhum outro material ilícito foi encontrado no imóvel.
De acordo com informações da Justiça, Edigleison Brito tem mandado de prisão definitiva em aberto após condenação transitada em julgado. A pena é de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de incêndio com risco à integridade física ou ao patrimônio de terceiros.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Ubatuba e registrada como associação para o tráfico de drogas. O dinheiro foi apreendido e será investigado pela Polícia Civil.
Até o momento, Edigleison não havia sido localizado.