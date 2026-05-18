Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) terminou com a apreensão de R$ 18.797 em dinheiro na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Sesmaria, em Ubatuba.

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Segundo a polícia, equipes do Grupo de Pronta Resposta realizavam diligências para localizar Edigleison Brito, de 31 anos, conhecido como “Diabo”. Ele é considerado procurado pela Justiça e, de acordo com o Baep, seria ligado ao tráfico de drogas na região.