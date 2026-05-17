O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) começa a semana com 483 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades são destinadas a candidatos com ou sem experiência profissional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O maior número de vagas é para operador de teleatendimento. Ao todo, são 230 postos disponíveis para a área de telemarketing, sendo 30 exclusivos para pessoas com deficiência (PCD).
Outras funções com quantidade significativa de oportunidades são operador de caixa, com 22 vagas, auxiliar de limpeza e atendente de lanchonete, com 20 vagas cada. Há ainda mais 18 vagas para auxiliar de limpeza.
O setor da construção civil também concentra parte das oportunidades, com 20 vagas para armador de estrutura de concreto e outras 20 para pedreiro.
A lista completa de funções e vagas pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
O PAT funciona na Praça Afonso Pena, 175, na região central da cidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Segundo a Prefeitura, as vagas são atualizadas diariamente no site oficial a partir das 18h. A orientação é que os interessados consultem previamente os requisitos antes de comparecer ao posto.
Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de trabalho, física ou digital. Levar currículo também pode auxiliar no atendimento.