O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) começa a semana com 483 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades são destinadas a candidatos com ou sem experiência profissional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O maior número de vagas é para operador de teleatendimento. Ao todo, são 230 postos disponíveis para a área de telemarketing, sendo 30 exclusivos para pessoas com deficiência (PCD).