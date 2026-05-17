Três pessoas foram presas durante a operação “Recicla Legal”, da força-tarefa São José Unida, na região central de São José dos Campos.
Durante a ação, realizada nesta quarta-feira (13), foram recuperados cinco contêineres de lixo da Urbam, apreendidos 50 quilos de fios de cobre sem comprovação de origem e recolhidos centenas de quilos de materiais recicláveis descartados irregularmente em vias públicas.
Para a remoção do material, foi necessário o uso de uma retroescavadeira e sete caminhões.
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“Recicla Legal”
A operação reuniu equipes da Polícia Civil, da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e da Fiscalização de Posturas da Prefeitura.
O foco da ofensiva foi o combate a crimes ambientais e à receptação de fios de cobre, hidrômetros, caixas de energia e outros itens metálicos.
Apreensões
Um dos flagrantes ocorreu em um ferro-velho, onde foram localizados cinco contêineres pertencentes à Urbam. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por receptação após a identificação dos equipamentos públicos.
Além dos contêineres, foram apreendidos 50 quilos de fios de cobre sem documentação que comprovasse a origem do material. Segundo a força-tarefa, também foram encontrados centenas de quilos de recicláveis descartados de forma irregular em área pública, caracterizando crime ambiental.
Desfecho
A operação também terminou com a emissão de oito autos de infração por funcionamento irregular da atividade, falta de documentação sobre a origem dos fios de cobre e obstrução de espaço público.