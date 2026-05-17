Três pessoas foram presas durante a operação “Recicla Legal”, da força-tarefa São José Unida, na região central de São José dos Campos.

Durante a ação, realizada nesta quarta-feira (13), foram recuperados cinco contêineres de lixo da Urbam, apreendidos 50 quilos de fios de cobre sem comprovação de origem e recolhidos centenas de quilos de materiais recicláveis descartados irregularmente em vias públicas.

Para a remoção do material, foi necessário o uso de uma retroescavadeira e sete caminhões.