Transparência

A Câmara de Taubaté deve votar nessa terça-feira (19) o projeto que obriga a Prefeitura a divulgar, no site oficial do município, o cronograma de ações e serviços de zeladoria nas áreas urbanas e na zona rural. O texto é o 11º item da pauta da sessão ordinária.

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Zeladoria

Segundo o projeto, a divulgação do cronograma deve incluir ações de roçagem e capinação de áreas públicas; poda preventiva e corretiva de vegetação; limpeza e manutenção de praças, parques, canteiros e áreas verdes; varrição, limpeza e remoção de resíduos vegetais; desobstrução e limpeza de dispositivos de drenagem superficial; e demais serviços correlatos de conservação do espaço público.