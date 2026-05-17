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SJC recebe show de motociclismo acrobático e exposição de carros

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
São José dos Campos tem show de motociclismo acrobático neste domingo (17)
São José dos Campos tem show de motociclismo acrobático neste domingo (17)

Dois grandes eventos gratuitos prometem movimentar o público apaixonado por motores. Neste domingo (17), a programação na zona sul de São José dos Campos reúne uma exposição com cerca de 200 clássicos e um show de motociclismo acrobático com pilotos profissionais.

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Carros antigos e réplica de cinema

O encontro "Tsuru Drive Retrô" acontece das 9h às 12h no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. A entrada é franca, mas a organização pede a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.

O público poderá ver de perto modelos exclusivos como Fuscas, Opalas e Mavericks. Entre os destaques estão uma réplica do Fusca "Rádio Patrulha" de 1980 e um Nissan Skyline R34GT, modelo idêntico ao utilizado na franquia de filmes Velozes e Furiosos.

Show de manobras radicais à tarde

A partir das 15h, o mesmo espaço vira palco para a equipe de pilotos da Honda, que fará uma apresentação de motociclismo acrobático. O show inclui saltos, manobras em roda de fogo e acrobacias aéreas com dez modelos de motos de baixa e alta cilindrada.

O destaque da apresentação é o piloto Fábio Rolim, conhecido como "Dentinho", campeão brasileiro de bicicross e um dos fundadores da equipe Força & Ação.

As atrações são gratuitas e livres para todos os públicos. O shopping fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.

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