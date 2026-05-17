Dois grandes eventos gratuitos prometem movimentar o público apaixonado por motores. Neste domingo (17), a programação na zona sul de São José dos Campos reúne uma exposição com cerca de 200 clássicos e um show de motociclismo acrobático com pilotos profissionais.
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Carros antigos e réplica de cinema
O encontro "Tsuru Drive Retrô" acontece das 9h às 12h no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. A entrada é franca, mas a organização pede a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.
O público poderá ver de perto modelos exclusivos como Fuscas, Opalas e Mavericks. Entre os destaques estão uma réplica do Fusca "Rádio Patrulha" de 1980 e um Nissan Skyline R34GT, modelo idêntico ao utilizado na franquia de filmes Velozes e Furiosos.
Show de manobras radicais à tarde
A partir das 15h, o mesmo espaço vira palco para a equipe de pilotos da Honda, que fará uma apresentação de motociclismo acrobático. O show inclui saltos, manobras em roda de fogo e acrobacias aéreas com dez modelos de motos de baixa e alta cilindrada.
O destaque da apresentação é o piloto Fábio Rolim, conhecido como "Dentinho", campeão brasileiro de bicicross e um dos fundadores da equipe Força & Ação.
As atrações são gratuitas e livres para todos os públicos. O shopping fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.