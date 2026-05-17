Dois grandes eventos gratuitos prometem movimentar o público apaixonado por motores. Neste domingo (17), a programação na zona sul de São José dos Campos reúne uma exposição com cerca de 200 clássicos e um show de motociclismo acrobático com pilotos profissionais.

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Carros antigos e réplica de cinema

O encontro "Tsuru Drive Retrô" acontece das 9h às 12h no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. A entrada é franca, mas a organização pede a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.