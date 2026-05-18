O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A principal novidade ficou por conta da presença de Neymar, que retorna ao grupo e vai disputar seu quarto mundial com a camisa do Brasil.

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A convocação foi realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em cerimônia transmitida ao vivo pela CBF. O anúncio movimentou torcedores nas redes sociais, principalmente pela expectativa envolvendo o retorno do camisa 10.