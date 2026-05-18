O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A principal novidade ficou por conta da presença de Neymar, que retorna ao grupo e vai disputar seu quarto mundial com a camisa do Brasil.
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A convocação foi realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em cerimônia transmitida ao vivo pela CBF. O anúncio movimentou torcedores nas redes sociais, principalmente pela expectativa envolvendo o retorno do camisa 10.
Neymar, atualmente no Santos, aparece entre os nomes escolhidos pelo treinador italiano após integrar a pré-lista de 55 atletas monitorados pela comissão técnica.
Veja a lista dos convocados
Goleiros
Alison
Ederson
Everton
Defensores
Alexandro
Bremer
Danilo
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Ibáñez
Leo Pereira
Marquinhos
Wesley
Meio -campistas
Bruno Guimaraaes
Casemiro
Danilo
Fabinho
Lucas Paquetá
Atacantes
Endrik
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Neymar
Rafinha
Rayan
Vinicius Jr.
Preparação para a Copa
Após a convocação oficial, os jogadores da Seleção Brasileira irão se apresentar na Granja Comary no próximo dia 27 de maio, onde iniciam a preparação para a disputa do Mundial.
Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.
Na sequência, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrenta o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.
Estreia do Brasil
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, em Nova Jérsei.
A expectativa da torcida é de que Ancelotti consiga conduzir o Brasil ao hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que já dura mais de duas décadas.
Neymar volta a ser esperança da Seleção
Mesmo após conviver com lesões recentes, Neymar segue sendo tratado como principal referência técnica da Seleção Brasileira.
O atacante chega para mais uma Copa cercado de expectativa e pressão para liderar o grupo em busca do título mundial. Nas redes sociais, torcedores comemoraram a presença do jogador entre os convocados e destacaram a experiência do craque em competições internacionais.