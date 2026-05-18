19 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SELEÇÃO BRASILEIRA

AGORA: Ancelotti convoca Neymar para Copa do Mundo; VEJA A LISTA

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vitor Silva/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A principal novidade ficou por conta da presença de Neymar, que retorna ao grupo e vai disputar seu quarto mundial com a camisa do Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A convocação foi realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em cerimônia transmitida ao vivo pela CBF. O anúncio movimentou torcedores nas redes sociais, principalmente pela expectativa envolvendo o retorno do camisa 10.

Neymar, atualmente no Santos, aparece entre os nomes escolhidos pelo treinador italiano após integrar a pré-lista de 55 atletas monitorados pela comissão técnica.

Veja a lista dos convocados

Goleiros
Alison
Ederson
Everton

Defensores
Alexandro
Bremer
Danilo
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Ibáñez
Leo Pereira
Marquinhos
Wesley

Meio -campistas
Bruno Guimaraaes
Casemiro
Danilo 
Fabinho
Lucas Paquetá

Atacantes
Endrik
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Neymar
Rafinha
Rayan
Vinicius Jr.

Preparação para a Copa

Após a convocação oficial, os jogadores da Seleção Brasileira irão se apresentar na Granja Comary no próximo dia 27 de maio, onde iniciam a preparação para a disputa do Mundial.

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

Na sequência, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrenta o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.

Estreia do Brasil

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, em Nova Jérsei.

A expectativa da torcida é de que Ancelotti consiga conduzir o Brasil ao hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que já dura mais de duas décadas.

Neymar volta a ser esperança da Seleção

Mesmo após conviver com lesões recentes, Neymar segue sendo tratado como principal referência técnica da Seleção Brasileira.

O atacante chega para mais uma Copa cercado de expectativa e pressão para liderar o grupo em busca do título mundial. Nas redes sociais, torcedores comemoraram a presença do jogador entre os convocados e destacaram a experiência do craque em competições internacionais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários