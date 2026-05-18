Unitau
A chapa formada por Letícia Maria Pinto da Costa (candidata a reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (candidato a vice-reitor) ficou em primeiro lugar na consulta prévia à comunidade universitária para a eleição da Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté) para o quadriênio 2026-2030.
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Consulta
A chapa recebeu 1.124 votos, o equivalente a 78,17% do total. A consulta prévia foi feita com a participação de professores, servidores técnico-administrativos e estudantes.
Chapas
Em segundo lugar ficou a chapa formada por Marcos Roberto Furlan (candidato a reitor) e por Ivair Alves dos Santos (candidato a vice-reitor), com 180 votos, representando 12,53%. E em terceiro lugar ficou a chapa formada por Ana Paula Lima Guidi Damasceno (candidata a reitora) e Amanda Romão de Paiva (candidata a vice-reitora), com 128 votos, o equivalente a 5,13%. Também foram registrados 43 votos nulos (2,48%) e 18 votos em branco (1,69%).
Lista tríplice
No dia 26 de maio, o Colégio Eleitoral Especial, que é formado pelos três conselhos da Unitau - Universitário, de Administração e de Ensino e Pesquisa -, irá elaborar a lista tríplice. Na eleição desse ano, apenas três chapas concorrem. A partir da lista tríplice, a escolha da chapa vencedora caberá ao prefeito Sérgio Victor (Novo).