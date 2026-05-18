Unitau

A chapa formada por Letícia Maria Pinto da Costa (candidata a reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (candidato a vice-reitor) ficou em primeiro lugar na consulta prévia à comunidade universitária para a eleição da Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté) para o quadriênio 2026-2030.

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Consulta

A chapa recebeu 1.124 votos, o equivalente a 78,17% do total. A consulta prévia foi feita com a participação de professores, servidores técnico-administrativos e estudantes.