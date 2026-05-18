O volante Casemiro, nascido em São José dos Campos, está entre os 26 convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Desta maneira, o joseense de 34 anos renova as esperanças de conquista deste inédito título, em sua terceira Copa do Mundo consecutiva.
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A primeira participação do atleta da região em um Mundial foi em 2018, na Copa da Rússia, sob comando do técnico Tite. Na oportunidade, a Seleção Brasileira caiu nas quartas de final, para a Bélgica.
Depois, em 2022, o joseense, ainda sob comando do Tite foi novamente ao Mundial, desta vez no Catar. E, de novo, a seleção canarinho caiu nas quartas de final, desta vez para a Croácia.
Mas, na Copa passada, o joseense marcou o seu primeiro gol no torneio, quando o Brasil ganhou da Suíça por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos.
Mesmo com a troca de comando técnico, o atleta nascido em São José continua prestigiado e é um dos homens de confiança de Ancelotti. Até por conta da experiência.
Na semana passada, ele ajudou o Manchester United em vitória sobre o Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês, no último jogo dele em Old Trafford, o estádio dos Reds Devils. Isso porque, após a Copa do Mundo, Casemiro deixará o clube inglês. No entanto, ainda não anunciou para onde vai no segundo semestre.
Agenda
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho e a final será no dia 29 de julho. O Brasil estreia na Copa dia 13 de junho, contra Marrocos, no grupo C.
Depois, no dia 19, encara a seleção do Haiti, a partir das 21h30, e encerra a primeira fase dia 24, às 19h, contra a seleção da Escócia. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase da Copa do Mundo.