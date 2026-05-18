O volante Casemiro, nascido em São José dos Campos, está entre os 26 convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Desta maneira, o joseense de 34 anos renova as esperanças de conquista deste inédito título, em sua terceira Copa do Mundo consecutiva.

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A primeira participação do atleta da região em um Mundial foi em 2018, na Copa da Rússia, sob comando do técnico Tite. Na oportunidade, a Seleção Brasileira caiu nas quartas de final, para a Bélgica.