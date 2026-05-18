A Polícia Civil apreendeu uma pistola, munições e celulares durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A ação foi conduzida por equipes do 5º Distrito Policial com apoio de outras unidades da Delegacia Seccional da cidade.

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Segundo a polícia, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas ruas Felício Jabbur Nasser e Geraldo Orlando da Silva. A operação faz parte de uma investigação que apura os crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo.