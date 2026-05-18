A Polícia Civil apreendeu uma pistola, munições e celulares durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A ação foi conduzida por equipes do 5º Distrito Policial com apoio de outras unidades da Delegacia Seccional da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a polícia, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas ruas Felício Jabbur Nasser e Geraldo Orlando da Silva. A operação faz parte de uma investigação que apura os crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo.
De acordo com as investigações, a suposta ameaça teria sido feita com o uso de arma de fogo. Dois homens, de 37 e 31 anos, são investigados no caso.
Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C, além de três carregadores e 31 munições intactas do mesmo calibre. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, que passarão por perícia e análise técnica para auxiliar no andamento das investigações.
Os investigados compareceram ao 5º DP, prestaram depoimento e negaram envolvimento nos fatos apurados pela polícia.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a denúncia, analisar o material apreendido e apurar eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.