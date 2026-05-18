Frio e chuva marcam o início da semana no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com tempo instável, chuva mais persistente e queda nas temperaturas entre segunda-feira (18) e quarta-feira (20). A mudança ocorre por causa da combinação entre instabilidades de um sistema de baixa pressão atmosférica e uma frente fria no litoral paulista.
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O cenário deve deixar os dias com muita nebulosidade, chuva em vários momentos e sensação de frio. A semana também será marcada por baixa amplitude térmica, ou seja, pouca diferença entre a temperatura mínima e a máxima.
Na prática, isso significa que o dia não esquenta muito. Em vez de manhã fria e tarde quente, as temperaturas ficam próximas durante todo o período, o que mantém a sensação de frio mesmo à tarde.
Dias da semana
Na segunda-feira (18), a condição de tempo instável e chuvoso deve ocorrer desde a madrugada e ganhar força ao longo do dia, com volumes mais expressivos. A chuva mais generalizada e persistente aumenta o potencial para formação de alagamentos, principalmente em áreas urbanas com drenagem deficiente.
Será mais um dia de baixa amplitude térmica. As temperaturas devem variar entre mínima de 15°C e máxima ao redor de 19°C. A umidade mínima do ar deve ficar acima dos 70%, o que reforça o padrão úmido e frio.
Na terça-feira (19), as condições do tempo ainda permanecem instáveis, com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. O risco para alagamentos diminui em relação à segunda-feira, mas a atenção continua em pontos vulneráveis.
A sensação de frio deve persistir ao longo de todo o dia. As temperaturas oscilam entre mínima de 15°C e máxima que não deve superar os 17°C. A umidade do ar deve variar entre 65% e 100%.
Na quarta-feira (20), ainda pode ocorrer chuva isolada em pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. As temperaturas devem permanecer baixas, com predomínio de nuvens e pouca elevação das máximas.
Mesmo sem previsão de chuva intensa o tempo todo, a sequência de dias úmidos exige cuidado em áreas de encosta, trechos sujeitos a alagamento e vias com baixa visibilidade.
Baixa amplitude térmica
Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima de um dia. Quando a mínima fica em 15°C e a máxima chega só a 17°C, por exemplo, a amplitude é de apenas 2°C.
Esse padrão costuma ocorrer em dias com muitas nuvens, chuva e pouca presença de sol. Como o sol aparece pouco, a temperatura não sobe muito durante a tarde, e a sensação de frio permanece por mais tempo.