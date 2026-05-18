Frio e chuva marcam o início da semana no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com tempo instável, chuva mais persistente e queda nas temperaturas entre segunda-feira (18) e quarta-feira (20). A mudança ocorre por causa da combinação entre instabilidades de um sistema de baixa pressão atmosférica e uma frente fria no litoral paulista.

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O cenário deve deixar os dias com muita nebulosidade, chuva em vários momentos e sensação de frio. A semana também será marcada por baixa amplitude térmica, ou seja, pouca diferença entre a temperatura mínima e a máxima.