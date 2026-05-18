A parisiense Camille Bertault é a atração gratuita do Jazz no Galpão nesta sexta-feira (22). O evento será realizado na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na região norte de São José dos Campos. Cantora, compositora e pianista de jazz, a artista sobe ao palco às 20h para um show intimista.

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O show

No repertório, Camille apresenta músicas autorais dos álbuns 'Bonjour mon amour', 'Le Tigre' e 'Pas de Géant', além de releituras de clássicos do jazz. A cantora também traz ao público seu mais recente projeto, 'Voz e vocês', que propõe uma conexão musical entre França e Brasil.