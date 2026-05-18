A Banda Black Mantra é a atração da próxima edição do Bar de Quinta, na quinta-feira (21), a partir das 20h, no Parque da Cidade, zona norte de São José dos Campos. O show é gratuito e de classificação etária livre. Durante o evento, o público poderá participar da feira de vinil e visitar a praça de alimentação local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Banda Black Mantra

A banda lançou o álbum “VXNTX VXNTX” em 2020, em coprodução com BNegão. O som tem influências que vão do hip-hop ao reggae, além de ritmos brasileiros, mantendo como referência nomes clássicos do funk e artistas como James Brown, Fred Wesley e The JBs e outros.