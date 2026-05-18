O prefeito de Aparecida, Zé Louquinho (PL), afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que poderá mandar cortar a fiação instalada nos postes do canteiro central da Avenida Padroeira do Brasil caso as empresas responsáveis não regularizem a situação.
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Na gravação, o prefeito criticou o excesso de fios espalhados pela avenida e cobrou providências das operadoras que utilizam a estrutura. Segundo ele, a Prefeitura pretende manter apenas a rede de energia elétrica no local, caso o problema não seja resolvido até junho.
“Vou mandar cortar e depois vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar somente a eletricidade”, declarou Zé Louquinho.
Ainda no vídeo, o prefeito afirmou que a quantidade de cabos representa risco para moradores, motoristas e pedestres, especialmente crianças que circulam diariamente pela região.
Zé Louquinho pediu que as empresas responsáveis façam a regularização da rede antes que medidas mais duras sejam adotadas pelo município. As empresas citadas como responsáveis pela fiação não haviam se manifestado até o momento.