Servidores municipais de Taubaté aprovaram estado de greve na noite desta sexta-feira (15), após a primeira mesa de negociação da campanha salarial entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Taubaté (Sindserv) e a Prefeitura.

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A decisão foi tomada em assembleia da categoria, realizada depois da reunião no Paço Municipal. Segundo o sindicato, a proposta apresentada pelos servidores não foi aceita pela administração municipal. A Prefeitura teria alegado dificuldades financeiras para avançar nas reivindicações de impacto econômico.