Servidores municipais de Taubaté aprovaram estado de greve na noite desta sexta-feira (15), após a primeira mesa de negociação da campanha salarial entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Taubaté (Sindserv) e a Prefeitura.
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A decisão foi tomada em assembleia da categoria, realizada depois da reunião no Paço Municipal. Segundo o sindicato, a proposta apresentada pelos servidores não foi aceita pela administração municipal. A Prefeitura teria alegado dificuldades financeiras para avançar nas reivindicações de impacto econômico.
De acordo com o Sindserv, o estado de greve será protocolado oficialmente na próxima segunda-feira (18). Após a formalização, os servidores definiram um prazo de 48 horas para que a Prefeitura apresente uma resposta e tente chegar a um acordo com a categoria.
A presidente do sindicato, Rosalba Ramos Reis, afirmou que a pauta foi dividida em reivindicações sociais e econômicas. Segundo ela, houve acolhimento de pontos ligados às condições de trabalho e à organização interna, mas nenhum avanço na parte financeira.
“A nossa pauta era dividida em duas partes. A gente tinha a pauta social e a pauta econômica. Dentro da pauta social, a prefeitura acolheu, porque é uma questão também de gerenciamento da prefeitura, da parte interna da prefeitura e da condição de trabalho do servidor. Mas na pauta financeira, a gente não teve nenhum avanço”, declarou Rosalba.
Ainda segundo a presidente do Sindserv, a Prefeitura pediu prazo até o fim de julho para avaliar as contas do município e estudar uma possível reposição salarial. A proposta, no entanto, foi rejeitada em assembleia.
“O prefeito tinha feito uma proposta de que a gente aguardasse até o final de julho para ele fazer a avaliação das contas, para ver como ele poderia dar essa reposição. A gente trouxe essa proposta para a categoria, mas essa proposta foi rejeitada, e a categoria aprovou o estado de greve, que a prefeitura vai ser comunicada a partir de segunda-feira”, afirmou.
A reunião terminou por volta das 19h15. Após o encontro, servidores permaneceram em frente à Prefeitura em protesto contra a atual administração municipal.
Entre as reivindicações da categoria estão reposição inflacionária de 9,43%, reajuste no vale-alimentação e implantação de auxílio-transporte. A pauta também inclui melhorias nas condições de trabalho, pagamento de horas extras, combate ao assédio moral e questões relacionadas ao chamado “descongela”.
A data-base dos servidores municipais é maio. Até o momento, não houve anúncio de proposta oficial de reajuste salarial para 2026.
Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que realizou a primeira rodada de reuniões com representantes do sindicato para tratar de pautas relacionadas às condições de trabalho, valorização profissional, saúde do servidor, melhorias administrativas e ao projeto em andamento para elaboração do plano de carreira.
A administração municipal afirmou que o encontro ocorreu de forma amistosa e resultou em encaminhamentos para novos diálogos e avaliações técnicas. Ainda segundo a Prefeitura, as pautas com impacto financeiro e orçamentário, incluindo o dissídio, serão reavaliadas em próximos encontros com base em estudos técnicos e de impacto fiscal, visando responsabilidade financeira e sustentabilidade para o município.