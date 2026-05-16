O novo empreendimento comercial em construção no Jardim Aquarius já tem detalhes definidos e deve reunir mais de 30 lojas, espaços gastronômicos e uma academia de grande porte. O HR Conde Mall tem inauguração prevista para o segundo semestre de 2026 e contará com investimento estimado em R$ 60 milhões.

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O projeto está sendo construído na avenida Salmão, em frente ao Fórum de São José dos Campos, pela HR Construtora. O espaço terá mais de 7 mil metros quadrados de área construída e cerca de 3 mil metros quadrados destinados à locação comercial.