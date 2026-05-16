O novo empreendimento comercial em construção no Jardim Aquarius já tem detalhes definidos e deve reunir mais de 30 lojas, espaços gastronômicos e uma academia de grande porte. O HR Conde Mall tem inauguração prevista para o segundo semestre de 2026 e contará com investimento estimado em R$ 60 milhões.
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O projeto está sendo construído na avenida Salmão, em frente ao Fórum de São José dos Campos, pela HR Construtora. O espaço terá mais de 7 mil metros quadrados de área construída e cerca de 3 mil metros quadrados destinados à locação comercial.
Segundo a construtora, o mall terá quatro pavimentos, sendo três destinados a lojas e serviços e um subsolo para estacionamento. A previsão é de mais de 120 vagas de garagem, além de serviço de valet e lavagem de carros.
Entre os destaques do empreendimento está a instalação de mais de 30 operações comerciais, com opções voltadas para gastronomia, conveniência e serviços. O rooftop gourmet deve receber restaurantes, sorveterias, lojas de doces e espaços de convivência ao ar livre.
A principal atração confirmada até o momento será uma unidade da Bodytech. A academia ocupará uma área superior a 1.700 metros quadrados e terá investimento estimado em mais de R$ 10 milhões.
O espaço fitness contará com áreas de musculação, cardio, pilates, yoga, indoor cycle, lutas, sauna e recover com banheira de gelo. O projeto também prevê estrutura voltada para a prática de HYROX, modalidade que vem crescendo no segmento fitness.
De acordo com a HR Construtora, a proposta é criar um ambiente integrado para atender diferentes públicos em um único espaço. A ideia inclui áreas para lazer, alimentação, serviços e atividades físicas.
Outro diferencial anunciado é a instalação de uma escada rolante descoberta ligando a calçada diretamente ao segundo andar do empreendimento.
A expectativa é que o HR Conde Mall gere até 200 empregos diretos após a inauguração. A comercialização das lojas já foi iniciada.