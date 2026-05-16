Uma criança de 8 anos ficou ferida após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo no início da tarde deste sábado (16), na Avenida São José, na região do Banhado, em São José dos Campos.
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Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 12h35, na altura do número 979 da avenida. O ônibus avançou sobre a calçada e atingiu o menino. O motorista teria tentado desviar do pai da criança momentos antes do atropelamento.
Equipes do Samu foram acionadas para prestar atendimento à vítima. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do menino.
Com o impacto, o coletivo também derrubou um poste. Imagens registradas no local mostram o ônibus parado sobre a calçada e a estrutura caída na via.
A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.