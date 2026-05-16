Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo mobilizou equipes de emergência no começo da tarde deste sábado (16), na região central de São José dos Campos.
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O caso aconteceu na Avenida São José, uma das principais vias da cidade, nas proximidades da orla do Banhado. Segundo informações preliminares, o motorista teria saído com o coletivo da Rodoviária Central e seguia pela avenida quando perdeu o controle da direção.
Com a perda de controle, o ônibus derrubou um poste e avançou contra o calçadão da orla do Banhado. A cena chamou a atenção de motoristas, pedestres e pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.
De acordo com testemunhas, ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Há relatos de que o motorista pode ter passado mal ao volante ou tentado desviar de algum obstáculo na via. As circunstâncias, no entanto, ainda deverão ser apuradas.
Equipes do Samu estiveram no local para prestar atendimento. Até o momento, não há informações sobre feridos graves.
A ocorrência também deve impactar o trânsito na região central, especialmente no trecho da Avenida São José onde o acidente foi registrado.