Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo mobilizou equipes de emergência no começo da tarde deste sábado (16), na região central de São José dos Campos.

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O caso aconteceu na Avenida São José, uma das principais vias da cidade, nas proximidades da orla do Banhado. Segundo informações preliminares, o motorista teria saído com o coletivo da Rodoviária Central e seguia pela avenida quando perdeu o controle da direção.