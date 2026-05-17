A irmã do técnico de enfermagem Jansen, de 44 anos, que está desaparecido, fez um apelo emocionado em vídeo nas redes sociais para intensificar as buscas. Chorando, ela relata o grande volume de informações desencontradas que tem recebido e pede que as pessoas não parem de compartilhar o cartaz de busca.
Dias de agonia
A família vive dias de agonia. Morador da Vila Iracema, na zona sul de São José dos Campos, Jansen é solteiro e vive com a mãe, uma idosa que passou recentemente por tratamento contra o câncer e está desesperada com o sumiço do filho.
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Desaparecimento de Jansen
Ele saiu de casa sozinho no último dia 9 de maio, dirigindo um Chevrolet Celta prata, e não informou o destino. Desde então, o celular está desligado e não houve pistas de seu paradeiro.
O profissional é bastante conhecido na área da saúde da região, com passagens pelo Hospital Municipal da Vila Industrial e pelo Hospital São Francisco. O caso gera grande mobilização entre colegas de profissão e moradores locais.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação sobre Jansen ou sobre o veículo pode entrar em contato com a família pelo telefone (12) 98177-5020 ou com a Polícia Civil pelo 181 ou Militar pelo 190.