A irmã do técnico de enfermagem Jansen, de 44 anos, que está desaparecido, fez um apelo emocionado em vídeo nas redes sociais para intensificar as buscas. Chorando, ela relata o grande volume de informações desencontradas que tem recebido e pede que as pessoas não parem de compartilhar o cartaz de busca.

Dias de agonia

A família vive dias de agonia. Morador da Vila Iracema, na zona sul de São José dos Campos, Jansen é solteiro e vive com a mãe, uma idosa que passou recentemente por tratamento contra o câncer e está desesperada com o sumiço do filho.

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Desaparecimento de Jansen