A confusão entre os birôs de crédito ainda é uma realidade no Brasil e segue impactando tanto consumidores quanto empresas na hora de tomar decisões financeiras. Embora o SPC e Serasa atuem no mesmo segmento, são instituições distintas, com bases de dados próprias, metodologias diferentes e soluções específicas para o mercado.
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Essa falta de clareza, reforçada por fatores culturais e pelo baixo nível de educação financeira, influencia diretamente a forma como o crédito é percebido e utilizado, especialmente em um cenário de maior pressão econômica e aumento da inadimplência.
Para o mercado PJ, entender essas diferenças é fundamental para decisões mais estratégicas, seguras e alinhadas ao perfil de risco dos clientes.
Uso combinado de birôs se torna estratégia para empresas
Na prática, empresas não operam com uma lógica de substituição entre birôs, mas sim de complementaridade. A tendência é utilizar múltiplas fontes de informação para qualificar análises e reduzir riscos na concessão de crédito.
“O mercado não trabalha com uma escolha entre um birô ou outro, mas com a combinação de dados que permita uma visão mais completa do consumidor. Isso fortalece a tomada de decisão e reduz a exposição ao risco”, afirma João Paulo Travasso Maia, Coordenador de Soluções do SPC Brasil.
De acordo com o especialista, essa estratégia é mais comum em grandes instituições, mas vem se expandindo também entre pequenas e médias empresas, impulsionada pela digitalização e pela facilidade de integração de dados.
Score pode variar e exige análise mais estratégica
Apesar do compartilhamento de dados de inadimplência entre birôs, os modelos de cálculo de score são próprios. Isso significa que um mesmo consumidor pode ter avaliações diferentes, dependendo da fonte consultada.
“Os birôs compartilham informações de inadimplência, mas cada um possui metodologias próprias de análise. Por isso, o score não é um número absoluto e deve ser interpretado dentro de um contexto mais amplo”, explica João Paulo.
Para empresas, esse cenário reforça a importância de olhar para além de um único indicador e adotar ferramentas mais completas de análise de crédito.
Desinformação ainda compromete comportamento financeiro
A falta de entendimento sobre o funcionamento dos birôs também impacta diretamente o comportamento dos consumidores. Entre os erros mais comuns estão a expectativa de aumento imediato do score após o pagamento de dívidas e a negociação sem planejamento financeiro.
“Muitos consumidores ainda acreditam que ações pontuais resolvem sua situação de crédito. Na prática, o mercado observa consistência ao longo do tempo. É o comportamento recorrente que constrói um bom histórico”, destaca o porta-voz do SPC Brasil.
Além disso, a negligência com dívidas de menor valor e a falta de acompanhamento da própria situação financeira continuam sendo fatores que dificultam a recuperação do crédito.
Inadimplência cresce e digitalização muda relação com crédito
Dados recentes mostram um aumento da inadimplência no país, impulsionado por juros elevados e maior pressão sobre o orçamento das famílias. Ao mesmo tempo, cresce o número de consumidores que utilizam canais digitais para consultar score e negociar dívidas.
Esse movimento reposiciona os birôs de crédito, que passam a atuar também como plataformas de gestão financeira e educação.
“Os birôs evoluíram para além do registro de inadimplência. Hoje, são ferramentas que ajudam empresas a tomar decisões mais inteligentes e consumidores a entender e organizar melhor sua vida financeira”, afirma João Paulo.
Consistência financeira é decisiva para aprovação de crédito
Para consumidores, a principal orientação segue sendo a construção de um histórico consistente. Pagamentos em dia, uso equilibrado do crédito e estabilidade ao longo do tempo são fatores determinantes para aprovação.
Para empresas, o cenário reforça a importância de investir em soluções mais robustas, capazes de integrar dados, automatizar análises e apoiar decisões com maior precisão.
Sobre o SPC Brasil
O SPC Brasil é um birô de crédito 100% brasileiro e referência em gestão e inteligência de dados para análise e recuperação de crédito. Com uma estratégia datatech e presente em todo o território nacional, opera um dos maiores volumes de informação do país, com 69 milhões de dados sobre empresas e 263 milhões sobre pessoas físicas, transformando dados em inteligência prática para quem analisa, concede, monitora e recupera crédito. Mais de 1 milhão de clientes confiam hoje nas soluções do SPC Brasil.