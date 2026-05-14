A confusão entre os birôs de crédito ainda é uma realidade no Brasil e segue impactando tanto consumidores quanto empresas na hora de tomar decisões financeiras. Embora o SPC e Serasa atuem no mesmo segmento, são instituições distintas, com bases de dados próprias, metodologias diferentes e soluções específicas para o mercado.

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Essa falta de clareza, reforçada por fatores culturais e pelo baixo nível de educação financeira, influencia diretamente a forma como o crédito é percebido e utilizado, especialmente em um cenário de maior pressão econômica e aumento da inadimplência.