São José dos Campos passará a ter uma ligação rodoviária direta com o Litoral Sul. A ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) autorizou a operação da linha intermunicipal entre o município e Praia Grande, na Baixada Santista.

O transporte será operacionalizado pela Viação Cometa. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13).

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