São José dos Campos passará a ter uma ligação rodoviária direta com o Litoral Sul. A ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) autorizou a operação da linha intermunicipal entre o município e Praia Grande, na Baixada Santista.
O transporte será operacionalizado pela Viação Cometa. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13).
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Com a regularização, o trajeto deixa de exigir baldeações para passageiros que se deslocam de ônibus entre o Vale do Paraíba e o Litoral Sul. A medida amplia as opções de mobilidade regional e fortalece o turismo na Baixada Santista durante feriados prolongados e temporadas de verão.
Segundo a publicação do Diário do Transporte, a autorização foi concedida em caráter efetivo à Viação Cometa. A empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias após a publicação no Diário Oficial.
Além da nova ligação, a ARTESP também abriu prazo de sete dias para consulta pública e manifestações sobre outro processo regulatório relacionado ao transporte intermunicipal paulista.