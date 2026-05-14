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MOBILIDADE URBANA

Nova linha de ônibus conecta São José dos Campos ao Litoral Sul

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Diário do Transporte
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Reprodução
Viação Cometa terá linha São José dos Campos - Praia Grande
Viação Cometa terá linha São José dos Campos - Praia Grande

São José dos Campos passará a ter uma ligação rodoviária direta com o Litoral Sul. A ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) autorizou a operação da linha intermunicipal entre o município e Praia Grande, na Baixada Santista.

O transporte será operacionalizado pela Viação Cometa. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13).

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Com a regularização, o trajeto deixa de exigir baldeações para passageiros que se deslocam de ônibus entre o Vale do Paraíba e o Litoral Sul. A medida amplia as opções de mobilidade regional e fortalece o turismo na Baixada Santista durante feriados prolongados e temporadas de verão.

Segundo a publicação do Diário do Transporte, a autorização foi concedida em caráter efetivo à Viação Cometa. A empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias após a publicação no Diário Oficial.

Além da nova ligação, a ARTESP também abriu prazo de sete dias para consulta pública e manifestações sobre outro processo regulatório relacionado ao transporte intermunicipal paulista.

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