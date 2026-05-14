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ACIDENTE

Caminhão tomba na Carvalho Pinto em Taubaté após pane mecânica

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão tombou na rodovia
Caminhão tombou na rodovia

Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira (14), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Taubaté. O acidente aconteceu perto das 14h57, na altura do km 128, no sentido leste da rodovia.

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Segundo informações apuradas no local, o caminhão VW seguia pelo sentido oeste quando uma das rodas traseiras apresentou pane mecânica. Com a falha, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e tombou entre a faixa 2 e o acostamento da pista no sentido leste.

O acidente provocou derramamento de carga de pedras na via. Equipes da concessionária Ecovias Leste Paulista iniciaram a limpeza por volta das 15h20, e o serviço foi concluído às 16h50.

A faixa 2 do sentido leste ficou interditada das 14h57 às 18h. O acostamento permaneceu bloqueado até as 20h10. O caminhão foi removido por recurso particular por volta das 20h01.

Apesar do tombamento, o motorista não ficou ferido. Não há informações de congestionamento no trecho.

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