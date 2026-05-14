Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira (14), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Taubaté. O acidente aconteceu perto das 14h57, na altura do km 128, no sentido leste da rodovia.

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Segundo informações apuradas no local, o caminhão VW seguia pelo sentido oeste quando uma das rodas traseiras apresentou pane mecânica. Com a falha, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e tombou entre a faixa 2 e o acostamento da pista no sentido leste.