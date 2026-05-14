Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira (14), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Taubaté. O acidente aconteceu perto das 14h57, na altura do km 128, no sentido leste da rodovia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações apuradas no local, o caminhão VW seguia pelo sentido oeste quando uma das rodas traseiras apresentou pane mecânica. Com a falha, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e tombou entre a faixa 2 e o acostamento da pista no sentido leste.
O acidente provocou derramamento de carga de pedras na via. Equipes da concessionária Ecovias Leste Paulista iniciaram a limpeza por volta das 15h20, e o serviço foi concluído às 16h50.
A faixa 2 do sentido leste ficou interditada das 14h57 às 18h. O acostamento permaneceu bloqueado até as 20h10. O caminhão foi removido por recurso particular por volta das 20h01.
Apesar do tombamento, o motorista não ficou ferido. Não há informações de congestionamento no trecho.