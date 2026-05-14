O São José Basket perdeu por 71 a 67 para o Campinas no ginásio do Teatrão, na noite desta quinta-feira (14), em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com esse resultado, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, sofre a segunda derrota seguida em casa e continua em sétimo lugar, com cinco vitórias e sete derrotas. Já as campineiras foram a 11 vitórias e duas derrotas, em terceiro lugar.
Na próxima rodada, as joseenses jogam no dia 20, fora de casa, em visita ao Sesi Araraquara, a partir das 20h30. Um pouco antes, às 19h, o time de Campinas recebe o Sampaio Basquete.
Como foi o jogo
Em quadra, o primeiro quarto foi equilibrado, mas com pouca produção ofensiva dos dois lados. O São José conseguiu conter as adversárias, mas fecharam o período um ponto atrás: 12 a 11.
No segundo quarto, a equipe visitante foi melhor e venceu por 18 a 14, abrindo cinco pontos de frente no intervalo: 30 a 25.
Na etapa final, as joseenses, não conseguiram acompanhar o ritmo de Campinas e perderam por 23 a 17. Então, ficou 11 pontos atrás no placar: 53 a 42.
Nos últimos dez minutos, o São José tentou reagir, encostou no placar, mas não o suficiente para buscar a virada. E saiu de quadra com mais uma derrota.