O São José Basket perdeu por 71 a 67 para o Campinas no ginásio do Teatrão, na noite desta quinta-feira (14), em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, sofre a segunda derrota seguida em casa e continua em sétimo lugar, com cinco vitórias e sete derrotas. Já as campineiras foram a 11 vitórias e duas derrotas, em terceiro lugar.