O corpo de Bruno Barreto Otsu, de 21 anos, morador de Ribeirão Preto, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 16h45, na região da Praia de Guaecá, na Costa Sul de São Sebastião.

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O jovem estava desaparecido desde segunda-feira (11), quando entrou no mar na Praia de Toque-Toque Grande para tentar ajudar uma amiga que havia sido arrastada por uma onda em uma área de costeira.