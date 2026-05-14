14 de maio de 2026
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APÓS 4 DIAS

Adeus, herói: corpo de Bruno é achado no mar de São Sebastião

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Bruno Barreto Otsu, de 21 anos
Bruno Barreto Otsu, de 21 anos

O corpo de Bruno Barreto Otsu, de 21 anos, morador de Ribeirão Preto, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 16h45, na região da Praia de Guaecá, na Costa Sul de São Sebastião.

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O jovem estava desaparecido desde segunda-feira (11), quando entrou no mar na Praia de Toque-Toque Grande para tentar ajudar uma amiga que havia sido arrastada por uma onda em uma área de costeira.

As buscas foram realizadas pelo GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e envolveram uma grande operação de resgate, com o uso de embarcações, mergulhadores, drones, monitoramento aéreo e apoio do helicóptero Águia. O ponto de comando foi montado em Maresias, de onde as equipes acompanharam as ações por terra, mar e ar.

Ao longo de quatro dias, os trabalhos se concentraram em diferentes pontos do Litoral Norte, incluindo as praias de Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Guaecá, Barequeçaba e áreas próximas a Ilhabela. Esses locais foram considerados estratégicos por causa das correntes marítimas e das condições do mar.

Os drones auxiliaram principalmente no monitoramento de encostas, pedras e fendas de difícil acesso. Em alguns trechos, as embarcações não conseguiam se aproximar com segurança devido ao mar agitado.

A jovem que estava com Bruno conseguiu sobreviver. Ela permaneceu à deriva por cerca de 5 quilômetros até chegar à Praia de Barequeçaba, onde foi encontrada por um pescador, que acionou o socorro.

Durante o período das buscas, a Marinha do Brasil havia emitido alerta de ressaca para o Litoral Norte, com previsão de ondas de até 3 metros. A condição aumentou os riscos na região e exigiu atenção redobrada das equipes envolvidas na operação.

O pai de Bruno foi informado pelas equipes responsáveis e seguiu para o IML (Instituto Médico Legal), onde seria feito o reconhecimento oficial do corpo. Segundo o GBMar, a família foi acompanhada e recebeu atualizações durante toda a ocorrência.

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