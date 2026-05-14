O Jardim Aquarius, em São José dos Campos, vai ganhar um novo empreendimento comercial no segundo semestre de 2026. Já em obras na avenida Salmão, em frente ao Fórum de São José dos Campos, o HR Conde Mall está sendo construído pela HR Construtora e promete opções de gastronomia e serviços, em um espaço moderno e arborizado.
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Com investimento estimado em aproximadamente R$ 60 milhões, o mall terá mais de 7.000 metros quadrados de área construída e mais de 3.000 metros quadrados de área bruta locável. Ao todo, o projeto prevê mais de 30 lojas, número que ainda pode variar de acordo com o tamanho das operações que ocuparão os espaços.
O empreendimento contará com quatro pavimentos, sendo três andares voltados para lojas e serviços e um subsolo destinado à garagem. A expectativa é que sejam oferecidas mais de 120 vagas de estacionamento, além de serviço de valet.
O mall também terá lavagem de carros na garagem, serviço que poderá ser utilizado pelos clientes enquanto frequentam os demais espaços.
Espaço terá restaurantes, sorveterias e outras opções gastronômicas
Um dos principais diferenciais do HR Conde Mall será o terraço gourmet, planejado para receber restaurantes, sorveterias, lojas de doces e outras operações gastronômicas.
“A proposta é que o rooftop seja um espaço de convivência ao ar livre, com bancos, árvores e paisagismo pensado para oferecer conforto térmico e estimular a permanência das famílias no local”, disse Ronald Neto, da HR Construtora.
Mall foi pensado para atender a família, diz construtora
A ideia do projeto é criar uma experiência integrada para diferentes públicos. Segundo o empresário, o mall foi pensado para atender a rotina de toda a família em um mesmo espaço.
“Enquanto uma pessoa utiliza a academia, outra poderá ir ao salão, a criança poderá ficar em uma brinquedoteca e, ao final, a família poderá se reunir para almoçar, tomar sorvete ou açaí”, afirmou Ronald.
Academia será a principal atração
Entre as operações já confirmadas está a Bodytech, que deve ocupar uma área de mais de 1.700 metros quadrados. A unidade também tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2026 e receberá investimento de mais de R$ 10 milhões.
A academia deve contar com musculação, cardio, pilates, yoga, indoor cycle, lutas, sauna, área de recover com banheira de gelo e uma novidade voltada ao HYROX, modalidade que tem ganhado destaque no mercado fitness. De acordo com o projeto, a unidade terá equipamentos modernos e ambientes planejados para oferecer uma experiência completa aos alunos.
A academia terá estacionamento mais de 120 vagas de garagem e três horas gratuitas para alunos. O horário de funcionamento ainda não foi definido, mas a expectativa é que a unidade tenha uma operação ampla e estendida.
A Bodytech também deve abrir processo de seleção para contratação de profissionais, com anúncio previsto em breve no perfil oficial da marca. Além da academia, o mall deve reunir lojas de consumo, serviços e operações de alimentação. A comercialização dos espaços começou nesta semana.
Escada rolante
Outro ponto de destaque será a instalação de uma escada rolante descoberta, que ligará diretamente a calçada ao segundo andar do empreendimento. De acordo com informações repassadas ao projeto, o equipamento é considerado uma novidade para a cidade.
Com a abertura, o HR Conde Mall deve gerar até 200 empregos diretos. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026.