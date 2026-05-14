O Jardim Aquarius, em São José dos Campos, vai ganhar um novo empreendimento comercial no segundo semestre de 2026. Já em obras na avenida Salmão, em frente ao Fórum de São José dos Campos, o HR Conde Mall está sendo construído pela HR Construtora e promete opções de gastronomia e serviços, em um espaço moderno e arborizado.

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Com investimento estimado em aproximadamente R$ 60 milhões, o mall terá mais de 7.000 metros quadrados de área construída e mais de 3.000 metros quadrados de área bruta locável. Ao todo, o projeto prevê mais de 30 lojas, número que ainda pode variar de acordo com o tamanho das operações que ocuparão os espaços.