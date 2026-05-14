A Prefeitura de São José dos Campos concluiu nesta quarta-feira (14) uma ação intersecretarias que resultou na retirada de 3,5 toneladas de materiais acumulados em um imóvel no Jardim São Dimas, na região central da cidade.
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Segundo a administração municipal, o local era utilizado para acumulação compulsiva de objetos e armazenamento irregular de resíduos. Para transportar os materiais até o aterro sanitário, foram utilizados cinco caminhões e uma retroescavadeira.
A operação foi realizada após denúncias registradas pela população por meio da Central 156. O ingresso no imóvel ocorreu com autorização judicial.
De acordo com a Prefeitura, esta foi a quinta ação do tipo realizada em 2026. Outras duas operações semelhantes já estão programadas para ocorrer até o fim do mês.
A ação mobilizou mais de 30 servidores de diferentes setores da Prefeitura, entre eles equipes do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, Manutenção da Cidade, Vigilância Sanitária, Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Ainda conforme o município, a responsável pelo imóvel não morava mais no local e estava sob cuidados de familiares.
A Prefeitura informou que o acúmulo de materiais pode causar riscos à saúde pública, além de comprometer as condições de higiene e segurança da vizinhança.
Moradores podem denunciar situações semelhantes pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.