A Prefeitura de São José dos Campos concluiu nesta quarta-feira (14) uma ação intersecretarias que resultou na retirada de 3,5 toneladas de materiais acumulados em um imóvel no Jardim São Dimas, na região central da cidade.

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Segundo a administração municipal, o local era utilizado para acumulação compulsiva de objetos e armazenamento irregular de resíduos. Para transportar os materiais até o aterro sanitário, foram utilizados cinco caminhões e uma retroescavadeira.