A Operação Casa Limpa será realizada neste sábado (16) em bairros da região leste de São José dos Campos. A ação acontecerá das 7h às 12h com recolhimento de materiais que possam acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

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Além do Parque Novo Horizonte, a operação atenderá os bairros Jardim Cerejeiras, Jardim Paineiras 1e 2, Parque Nova Esperança, Residencial Dom Bosco, Regularização Santa Helena e Jardim San Rafael.