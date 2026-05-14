A Operação Casa Limpa será realizada neste sábado (16) em bairros da região leste de São José dos Campos. A ação acontecerá das 7h às 12h com recolhimento de materiais que possam acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
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Além do Parque Novo Horizonte, a operação atenderá os bairros Jardim Cerejeiras, Jardim Paineiras 1e 2, Parque Nova Esperança, Residencial Dom Bosco, Regularização Santa Helena e Jardim San Rafael.
As equipes irão recolher itens como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam armazenar água parada.
Materiais como móveis, madeiras e restos de construção devem ser descartados nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Segundo a Prefeitura, as 17 edições realizadas neste ano recolheram mais de 10 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito.
Prevenção à dengue
A Prefeitura iniciou neste mês a 2ª Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026 no município. O levantamento é utilizado para analisar os índices de infestação do mosquito e direcionar as ações de combate conforme a necessidade de cada região.
Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada no período da tarde, das 14h às 20h30.
Além da Operação Casa Limpa, o município mantém outras ações de combate à dengue, como uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs).
A orientação é para que moradores mantenham reservatórios de água fechados, evitem recipientes que acumulem água e permitam a entrada dos agentes identificados com uniforme e crachá da Prefeitura.
Em caso de dúvidas, os registros dos profissionais podem ser consultados online por meio do nome ou matrícula. Informações sobre a campanha e denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser feitas pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.