Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava uma chapinha de cabelo dentro de casa na noite desta quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Maria Catarina Souza Carvalho. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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O caso aconteceu na comunidade de Vereda, no município de Central, na Bahia. Segundo familiares, a mãe da jovem ouviu os gritos vindos do quarto e correu para tentar ajudá-la.