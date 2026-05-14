Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava uma chapinha de cabelo dentro de casa na noite desta quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Maria Catarina Souza Carvalho. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
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O caso aconteceu na comunidade de Vereda, no município de Central, na Bahia. Segundo familiares, a mãe da jovem ouviu os gritos vindos do quarto e correu para tentar ajudá-la.
Ainda de acordo com os relatos, a mulher desligou rapidamente o aparelho da tomada e tentou prestar socorro à filha até a chegada do atendimento médico.
Maria Catarina foi levada às pressas para o hospital de Central, porém morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
A morte da estudante causou grande comoção entre moradores da comunidade, que lamentaram a perda da adolescente nas redes sociais.
O caso também reforça o alerta sobre os cuidados necessários no uso de aparelhos elétricos dentro de casa, especialmente em ambientes com risco de umidade ou instalações irregulares.