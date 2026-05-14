14 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Maria Catarina, 16, morre após descarga elétrica com chapinha

Por Da Redação | Central (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Maria Catarina, 16, morre após descarga elétrica com chapinha
Maria Catarina, 16, morre após descarga elétrica com chapinha

Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava uma chapinha de cabelo dentro de casa na noite desta quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Maria Catarina Souza Carvalho. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na comunidade de Vereda, no município de Central, na Bahia. Segundo familiares, a mãe da jovem ouviu os gritos vindos do quarto e correu para tentar ajudá-la.

Ainda de acordo com os relatos, a mulher desligou rapidamente o aparelho da tomada e tentou prestar socorro à filha até a chegada do atendimento médico.

Maria Catarina foi levada às pressas para o hospital de Central, porém morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A morte da estudante causou grande comoção entre moradores da comunidade, que lamentaram a perda da adolescente nas redes sociais.

O caso também reforça o alerta sobre os cuidados necessários no uso de aparelhos elétricos dentro de casa, especialmente em ambientes com risco de umidade ou instalações irregulares.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários