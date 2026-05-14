“Tá apertando demais a saudade, como dói não ter você aqui.”

O desabafo emocionado foi publicado pela tatuadora Larissa nas redes sociais após a morte da irmã, Gabriella Caroline Custódio, de 13 anos, vítima de dengue em Taubaté. A cidade decretou situação de epidemia de dengue.

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