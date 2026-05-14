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CRUELDADE

Ela colocou veneno de rato na comida do filho por vingança

Por Da Redação | Vitória (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ela colocou veneno de rato na comida do filho por vingança
Ela colocou veneno de rato na comida do filho por vingança

Uma mulher foi presa após ser acusada de colocar veneno de rato na comida do próprio filho como forma de vingança contra o ex-companheiro. O caso veio à tona depois que a suspeita publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o momento em que adiciona o chamado “chumbinho” ao alimento. A criança não chegou a ingerir a comida após ser alertada pela irmã.

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O caso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelas autoridades, a mulher teria cometido o ato após o pai do menino deixar a residência depois de uma discussão entre o casal.

A gravação compartilhada pela própria suspeita passou a ser analisada durante as investigações. Conforme relato da mulher, a intenção seria atingir o ex-companheiro por meio da criança.

Após a denúncia, equipes do Conselho Tutelar foram até a casa da família e encontraram os filhos da suspeita em situação considerada precária.

Além da tentativa de envenenamento, as crianças também seriam vítimas de maus-tratos. Segundo relatos obtidos durante a apuração, os menores já haviam sido vistos revirando lixo em busca de comida. A mulher foi presa, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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