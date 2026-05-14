Uma mulher foi presa após ser acusada de colocar veneno de rato na comida do próprio filho como forma de vingança contra o ex-companheiro. O caso veio à tona depois que a suspeita publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o momento em que adiciona o chamado “chumbinho” ao alimento. A criança não chegou a ingerir a comida após ser alertada pela irmã.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelas autoridades, a mulher teria cometido o ato após o pai do menino deixar a residência depois de uma discussão entre o casal.
A gravação compartilhada pela própria suspeita passou a ser analisada durante as investigações. Conforme relato da mulher, a intenção seria atingir o ex-companheiro por meio da criança.
Após a denúncia, equipes do Conselho Tutelar foram até a casa da família e encontraram os filhos da suspeita em situação considerada precária.
Além da tentativa de envenenamento, as crianças também seriam vítimas de maus-tratos. Segundo relatos obtidos durante a apuração, os menores já haviam sido vistos revirando lixo em busca de comida. A mulher foi presa, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.