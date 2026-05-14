Uma mulher foi presa após ser acusada de colocar veneno de rato na comida do próprio filho como forma de vingança contra o ex-companheiro. O caso veio à tona depois que a suspeita publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o momento em que adiciona o chamado “chumbinho” ao alimento. A criança não chegou a ingerir a comida após ser alertada pela irmã.

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O caso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelas autoridades, a mulher teria cometido o ato após o pai do menino deixar a residência depois de uma discussão entre o casal.