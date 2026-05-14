Novas mortes por febre amarela em Lagoinha foram confirmadas pela Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (14). As vítimas são dois homens, de 54 e 64 anos. Com os novos registros, a cidade chega a quatro mortes pela doença em 2026.

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A confirmação acende um novo alerta no Vale do Paraíba. Além dos quatro óbitos em Lagoinha, Cunha também tem uma morte confirmada pela doença neste ano.