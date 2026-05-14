Uma motociclista de 53 anos morreu após um acidente envolvendo uma carreta na noite de terça-feira (12). A vítima, identificada como Selma Lemes da Silva, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.
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O acidente aconteceu em Nova Xavantina, a 565 quilômetros de Cuiabá. Segundo informações da Polícia Militar, equipes faziam rondas pela cidade quando foram acionadas para atender a ocorrência no fim da subida da ponte, no sentido Nova Xavantina–Barra do Garças.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Nas gravações, a carreta aparece fechando a motociclista, que acaba sendo atingida e cai na pista.
O motorista da carreta, de 37 anos, foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos à Polícia Civil.
Além da PM, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Polícia Civil participaram do atendimento da ocorrência.
O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será investigado pelas autoridades.