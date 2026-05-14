Maria Aparecida do Nascimento morreu nesta última quarta-feira (13), aos 76 anos, em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta quinta (14), no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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Muito querida, dona Maria deixará boas lembranças em amigos e familiares. Mas, também deixa um vazio especialmente aos que eram mais próximos.