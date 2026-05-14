Tiago Cheregatte Neves, ex-namorado de Elize Matsunaga, havia sido condenado pela Justiça em 2020 por tentar matar o próprio avô com golpes de martelo durante uma discussão familiar. Ele morreu nesta quarta-feira (13) após ser atropelado por vários veículos.
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O caso envolvendo a tentativa de homicídio aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, a agressão ocorreu após o avô criticar o comportamento de Tiago durante uma discussão.
De acordo com a investigação, Tiago utilizou um martelo para atacar o idoso. A promotoria sustentou que o crime teria sido premeditado, apontando que o acusado já estava com uma mochila pronta para fugir quando foi abordado pela polícia.
Na época do julgamento, a defesa afirmou que ele não tinha intenção de matar o avô. A advogada Fernanda Fachine alegou que o episódio se tratava de um desentendimento familiar que terminou em agressões físicas.
A defensora pediu que o crime fosse enquadrado como lesão corporal, e não tentativa de homicídio. Ela também argumentou que Tiago agiu sob forte emoção após ter sido chamado de “vagabundo” pelo avô.
Apesar da argumentação da defesa, a juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro condenou Tiago a 5 anos, 11 meses e 3 dias de prisão em regime inicial semiaberto.
O Tribunal do Júri reconheceu a autoria e a materialidade do crime, mas considerou que o réu agiu sob domínio de violenta emoção após provocação da vítima.
Tiago morreu nesta quarta-feira em São Vicente, no litoral paulista, após ser atropelado por diversos veículos em uma rodovia da região.