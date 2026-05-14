Tiago Cheregatte Neves, ex-namorado de Elize Matsunaga, havia sido condenado pela Justiça em 2020 por tentar matar o próprio avô com golpes de martelo durante uma discussão familiar. Ele morreu nesta quarta-feira (13) após ser atropelado por vários veículos.

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O caso envolvendo a tentativa de homicídio aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, a agressão ocorreu após o avô criticar o comportamento de Tiago durante uma discussão.