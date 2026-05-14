A história de amizade entre duas adolescentes que enfrentavam a leucemia comoveu moradores após a morte das jovens. Lara Gabriela Noé Diniz Vláxio e Maria Eduarda ficaram conhecidas pela união construída durante o tratamento contra o câncer, marcado por momentos de esperança, superação e apoio mútuo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As duas viviam em Rondônia e criaram um forte vínculo ao longo da luta contra a doença. Amigos próximos relatam que Lara e Maria Eduarda permaneceram juntas durante diversas etapas do tratamento, compartilhando conquistas e incentivando uma à outra nos períodos mais difíceis.
Recentemente, Maria Eduarda havia comemorado o encerramento das sessões de quimioterapia. Lara também celebrava avanços importantes no tratamento meses antes, o que trouxe esperança para familiares e pessoas próximas.
No entanto, a leucemia voltou a atingir as adolescentes, provocando grande comoção entre amigos, parentes e moradores que acompanhavam a trajetória das duas jovens.
Nas redes sociais, mensagens de despedida destacaram a amizade construída durante a batalha contra o câncer e a força demonstrada pelas adolescentes ao longo do tratamento.
A história de Lara e Maria Eduarda passou a ser lembrada como um exemplo de carinho, companheirismo e resistência diante de uma doença grave que mobilizou familiares e toda a comunidade.