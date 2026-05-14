A história de amizade entre duas adolescentes que enfrentavam a leucemia comoveu moradores após a morte das jovens. Lara Gabriela Noé Diniz Vláxio e Maria Eduarda ficaram conhecidas pela união construída durante o tratamento contra o câncer, marcado por momentos de esperança, superação e apoio mútuo.

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As duas viviam em Rondônia e criaram um forte vínculo ao longo da luta contra a doença. Amigos próximos relatam que Lara e Maria Eduarda permaneceram juntas durante diversas etapas do tratamento, compartilhando conquistas e incentivando uma à outra nos períodos mais difíceis.