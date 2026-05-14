Um dos jovens envolvidos na morte de Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos, prestou depoimento ao Tribunal do Júri nesta quarta-feira (14) e deu detalhes sobre o esquartejamento da vítima. Durante o julgamento, ele afirmou ter participado diretamente da ocultação do cadáver e relatou que partes do corpo foram jogadas em um córrego. O rapaz também declarou que estava sob efeito de drogas no dia do crime e disse estar arrependido.

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O caso aconteceu em janeiro de 2025, em uma área de invasão próxima ao Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Distrito Federal. O crime é considerado um dos mais violentos registrados na região nos últimos anos.