Residencial
Será realizada nessa sexta-feira (15) a entrega das chaves do Residencial Mirante das Flores, no bairro do Una, em Taubaté.
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Programa
Segundo o governo estadual, 85 das unidades do residencial foram adquiridas com auxílio de cartas de crédito de R$ 13 mil, por meio do programa Casa Paulista. Ou seja, o subsídio somado foi de R$ 1,1 milhão.
Famílias
A modalidade CCI (Carta de Crédito Imobiliário) concede subsídios a famílias com renda mensal de até três salários mínimos. No Residencial Mirante das Flores, a renda média das famílias beneficiadas pelo Casa Paulista é de R$ 3,4 mil.
Moradias
As moradias do residencial têm 44 m² de área construída, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e quintal. O residencial conta com ciclovia, academia ao ar livre, playground, espaço pet e área gourmet.