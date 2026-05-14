Residencial

Será realizada nessa sexta-feira (15) a entrega das chaves do Residencial Mirante das Flores, no bairro do Una, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programa

Segundo o governo estadual, 85 das unidades do residencial foram adquiridas com auxílio de cartas de crédito de R$ 13 mil, por meio do programa Casa Paulista. Ou seja, o subsídio somado foi de R$ 1,1 milhão.