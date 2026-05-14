Dessassoreamento

A Prefeitura de Taubaté concluiu o desassoreamento do córrego localizado no bairro Jardim Santa Tereza. Segundo balanço divulgado pelo município, foram removidas 500 toneladas de resíduos, entre vegetação, lixo e materiais diversos.

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Córrego

A limpeza foi feita em 1,6 km de extensão, o equivalente a toda a área do córrego que passa pelo bairro. "Os serviços, iniciados no dia 13 de abril e concluídos em 8 de maio, tiveram como objetivo aperfeiçoar a capacidade de escoamento do local. Para isso foram retirados do interior do córrego todos os resíduos acumulados, que pudessem obstruir a passagem do sistema de drenagem, a fim de contribuir para a fluidez das águas pluviais", afirmou a Prefeitura.