Dessassoreamento
A Prefeitura de Taubaté concluiu o desassoreamento do córrego localizado no bairro Jardim Santa Tereza. Segundo balanço divulgado pelo município, foram removidas 500 toneladas de resíduos, entre vegetação, lixo e materiais diversos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Córrego
A limpeza foi feita em 1,6 km de extensão, o equivalente a toda a área do córrego que passa pelo bairro. "Os serviços, iniciados no dia 13 de abril e concluídos em 8 de maio, tiveram como objetivo aperfeiçoar a capacidade de escoamento do local. Para isso foram retirados do interior do córrego todos os resíduos acumulados, que pudessem obstruir a passagem do sistema de drenagem, a fim de contribuir para a fluidez das águas pluviais", afirmou a Prefeitura.
Limpeza
"Outras ações de manutenção e limpeza estão previstas para serem realizadas no entorno do córrego por equipes da Prefeitura, bem como a zeladoria da área que fica nas margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que será realizada pelo departamento estadual responsável pela rodovia", acrescentou a administração municipal.
Bocas de lobo
Em complemento ao desassoreamento do córrego, 148 bocas de lobo do Santa Tereza foram limpas entre segunda-feira (11) e quarta-feira (13). Os serviços foram feitos de forma manual e também com auxílio de um caminhão de hidrojateamento, que dispara jatos d'água de alta pressão.
Chuva
O bairro Jardim Santa Tereza foi o mais afetado pelas chuvas que castigaram a cidade no início de fevereiro. Na ocasião, o córrego transbordou e inundou as ruas, invadindo 120 casas e deixando mais de 30 pessoas desabrigadas.