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TRÁFICO

Deic de Taubaté prende homem por tráfico durante ação em Pinda

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem é preso em operação
Homem é preso em operação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (14), no bairro Jardim Regina, em Pindamonhangaba, durante uma operação da Polícia Civil.

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A ação foi realizada pela Deic de Taubaté para cumprimento de mandados de busca. Segundo a Polícia Civil, o objetivo era desarticular o tráfico de drogas na região e localizar o responsável pela venda de entorpecentes naquele ponto.

Durante a operação, os policiais prenderam o investigado em posse de porções de crack e R$ 10.500 em notas trocadas. Aparelhos celulares também foram apreendidos e serão analisados para a continuidade das investigações.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

De acordo com a Deic de Taubaté, a ação reforça o compromisso da unidade no combate ao tráfico de drogas nas cidades sob sua atribuição.

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