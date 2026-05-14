Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (14), no bairro Jardim Regina, em Pindamonhangaba, durante uma operação da Polícia Civil.

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A ação foi realizada pela Deic de Taubaté para cumprimento de mandados de busca. Segundo a Polícia Civil, o objetivo era desarticular o tráfico de drogas na região e localizar o responsável pela venda de entorpecentes naquele ponto.