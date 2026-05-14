Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Taubaté, durante a Operação Caminhos Seguros.

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Segundo a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam uma denúncia indicando que o procurado estaria no bairro Terra Nova. Com as informações, os policiais foram até o local e encontraram o homem dentro de um estabelecimento comercial.