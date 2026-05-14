14 de maio de 2026
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ESTUPRO

Procurado por abuso é preso durante operação da PM em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso por estupro
Homem foi preso por estupro

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Taubaté, durante a Operação Caminhos Seguros.

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Segundo a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam uma denúncia indicando que o procurado estaria no bairro Terra Nova. Com as informações, os policiais foram até o local e encontraram o homem dentro de um estabelecimento comercial.

A ação foi rápida e resultou na prisão do procurado. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Operação Caminhos Seguros mobiliza efetivo da Polícia Militar com o objetivo de combater a violência contra crianças e adolescentes. A iniciativa reúne ações preventivas, educativas e repressivas, além de reforçar a sensação de segurança da população.

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