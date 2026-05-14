Um casal foi resgatado na tarde desta quinta-feira (14) após uma ocorrência de queda de costeira em Ilhabela. O socorro mobilizou uma corrente de serviços especializados, com atuação do Corpo de Bombeiros, GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), helicóptero Águia da Polícia Militar e o Samu.

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Segundo informações, o casal foi resgatadopor um homem que tirou as vítimas de dentro do mar após o acidente, encaminhando o casal ao Posto de Saúde da Praia do Bonete. A mulher sofreu ferimentos na perna.