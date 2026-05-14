Um homem de 46 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (14), em uma estrada de acesso ao bairro Pouso Alto, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O veículo em que ele estava tombou em uma ribanceira, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

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Segundo informações da corporação, o chamado foi registrado por volta das 11h45. As primeiras informações indicavam que a vítima estaria presa dentro do automóvel após o carro cair em uma área de difícil acesso, cerca de 5,5 quilômetros estrada adentro no sentido Pouso Alto.