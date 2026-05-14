Um homem de 46 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (14), em uma estrada de acesso ao bairro Pouso Alto, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O veículo em que ele estava tombou em uma ribanceira, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.
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Segundo informações da corporação, o chamado foi registrado por volta das 11h45. As primeiras informações indicavam que a vítima estaria presa dentro do automóvel após o carro cair em uma área de difícil acesso, cerca de 5,5 quilômetros estrada adentro no sentido Pouso Alto.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba seguiram rapidamente para o local. Quando a unidade de resgate chegou, os bombeiros constataram que o veículo havia tombado, mas o motorista já estava fora do carro.
O primeiro atendimento no local foi realizado por um cabo do Corpo de Bombeiros de Paraibuna, que foi a primeira equipe a alcançar a ocorrência.
A vítima recebeu os primeiros socorros, foi estabilizada em prancha longa e encaminhada à Santa Casa de Caraguatatuba. De acordo com os bombeiros, o homem apresentava dores na região do tórax e também na lombar. As causas do acidente ainda serão apuradas.