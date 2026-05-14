A morte de um homem dentro de um motel em Caraguatatuba, no Litoral Norte, mobilizou equipes da Polícia Militar, Samu e Polícia Civil na madrugada de terça-feira (12). O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelas autoridades.

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A vítima foi identificada como Welliton Tiburcio Ferreira. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu um mal súbito após uma relação sexual em um quarto do Motel Stylus, localizado na avenida José Herculano, no bairro Perequê-Mirim.

Testemunha tentou socorrer vítima