A morte de um homem dentro de um motel em Caraguatatuba, no Litoral Norte, mobilizou equipes da Polícia Militar, Samu e Polícia Civil na madrugada de terça-feira (12). O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelas autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Welliton Tiburcio Ferreira. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu um mal súbito após uma relação sexual em um quarto do Motel Stylus, localizado na avenida José Herculano, no bairro Perequê-Mirim.
Testemunha tentou socorrer vítima
De acordo com o registro policial, equipes da PM foram acionadas pelo Copom por volta de 0h05 para atender a ocorrência.
No local, uma testemunha relatou que estava com Welliton no quarto do motel quando ele começou a passar mal logo após a relação sexual.
Ainda segundo o boletim, a pessoa tentou prestar os primeiros socorros, realizando massagens e procedimentos emergenciais até a chegada do atendimento médico.
Uma unidade de suporte avançado do Samu foi acionada e compareceu ao motel. Após avaliação, o médico constatou a morte da vítima ainda no local.
Polícia preservou área para perícia
Diante das circunstâncias, a Polícia Militar preservou a área para o trabalho da perícia técnica.
Após os exames preliminares realizados no quarto, o corpo foi removido por uma funerária para os procedimentos legais.
O caso foi apresentado na Delegacia de Caraguatatuba e registrado como morte suspeita por morte súbita sem causa aparente determinada.
Polícia Civil vai investigar circunstâncias
A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da morte e aguarda os resultados dos exames periciais que poderão apontar a causa exata do óbito.
O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e rapidamente entrou entre os assuntos mais comentados da região.