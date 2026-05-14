Cerco contra as drogas.

Dados oficiais apontam aumento de 91% nas ações de combate ao tráfico de drogas em São José dos Campos no primeiro trimestre de 2026, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

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