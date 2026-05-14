Cerco contra as drogas.
Dados oficiais apontam aumento de 91% nas ações de combate ao tráfico de drogas em São José dos Campos no primeiro trimestre de 2026, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
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Entre janeiro e março deste ano, foram contabilizadas 189 ocorrências de tráfico de drogas, contra 99 registradas no mesmo período do ano passado.
Os números também mostram aumento de 85% nas apreensões de drogas, além reforço na recuperação de armas (+29%) e prisões efetuadas na cidade. Ao todo, foram 699 prisões nos três primeiros meses do ano, média de aproximadamente oito por dia.
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Polícia amplia prisões e flagrantes
Segundo os dados oficiais, as forças de segurança realizaram 648 prisões no primeiro trimestre de 2026, superando o mesmo período de 2025, quando foram registradas 629 prisões.
Além disso, o número de flagrantes lavrados também apresentou crescimento de cerca de 15%, passando de 362 para 418 registros.
Já o total de presos em flagrante subiu levemente, de 410 para 416 casos.
Outro indicador que chamou atenção foi o crescimento no número de infratores apreendidos em flagrante, que saltou 65%, passando de 40 para 66 registros.
As apreensões ligadas ao combate ao crime também aumentaram em São José.
O número de armas de fogo apreendidas passou de 55 para 71 no comparativo entre os primeiros trimestres de 2025 e 2026, alta de aproximadamente 29%.
Já as ocorrências de apreensão de entorpecentes saltaram de 14 para 26 registros, crescimento de cerca de 85%.
Crimes violentos caem em São José dos Campos
Os indicadores criminais do primeiro trimestre de 2026 também mostram redução nos principais índices de violência em São José.
Os homicídios dolosos caíram 43% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Foram oito assassinatos entre janeiro e março de 2026, contra 14 registrados no primeiro trimestre de 2025.
Os roubos também apresentaram queda expressiva. O total de roubos diversos recuou cerca de 20%, passando de 192 para 154 ocorrências.
Já os roubos de veículos diminuíram aproximadamente 29%, caindo de 17 para 12 casos no período analisado.
As tentativas de homicídio permaneceram praticamente estáveis, com leve aumento de 8%: foram 13 registros em 2026, contra 12 no mesmo intervalo de 2025.
Os furtos diversos tiveram redução de cerca de 14%, passando de 1.381 para 1.192 ocorrências. Já os furtos de veículos permaneceram praticamente estáveis, com leve alta de 1,8%, indo de 162 para 165 casos.