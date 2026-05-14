Três cães foram recolhidos na manhã desta quinta-feira (14) após uma denúncia de possível maus-tratos a animais no bairro Itaguaçu, em Aparecida.

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Segundo o boletim de ocorrência, uma assessora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou à Polícia Civil que recebeu denúncias de moradores e representantes locais sobre a situação dos animais em via pública, na Rua Itacolomi. A Guarda Civil Municipal foi acionada para apoiar a ocorrência, e um médico veterinário também foi chamado para acompanhar o caso.