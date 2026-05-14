Três cães foram recolhidos na manhã desta quinta-feira (14) após uma denúncia de possível maus-tratos a animais no bairro Itaguaçu, em Aparecida.
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Segundo o boletim de ocorrência, uma assessora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou à Polícia Civil que recebeu denúncias de moradores e representantes locais sobre a situação dos animais em via pública, na Rua Itacolomi. A Guarda Civil Municipal foi acionada para apoiar a ocorrência, e um médico veterinário também foi chamado para acompanhar o caso.
No local, as equipes encontraram três cães de médio porte soltos na rua. Um deles apresentava um ferimento aparente, enquanto os outros dois também aparentavam estar em possível situação de abandono e sofrimento. De acordo com o registro, não foram presenciadas agressões diretas contra os animais durante a intervenção.
Ainda conforme o boletim, moradores relataram que os cães costumavam ficar soltos pelas ruas e apresentavam comportamento agressivo. Também há relatos de ataques a pedestres e a outros animais domésticos.
A Polícia Civil informou que há suspeita de que os cães pertençam a um morador das proximidades, identificado apenas pelo prenome Pedro, que não estava no local no momento da diligência. A suspeita é de que ele não estaria oferecendo os cuidados necessários aos animais e permitiria que eles permanecessem soltos em via pública.
Os animais foram recolhidos pela ARPA, entidade responsável pela proteção animal no município, com acompanhamento do médico veterinário. Eles foram encaminhados para atendimento e ficaram sob responsabilidade da entidade.
O caso foi registrado como prática de ato de abuso a animais e será investigado pela Polícia Civil.