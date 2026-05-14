Um motociclista morreu após um acidente na madrugada desta quinta-feira (14), na Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. O caso foi registrado no km 62,5, na pista sentido Rio de Janeiro.

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais rodoviários federais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo da vítima já sem sinais vitais sobre a faixa da esquerda da rodovia. Também havia diversos destroços espalhados pela pista.