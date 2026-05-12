Uma adolescente de 13 anos morreu por dengue em Taubaté e tornou-se o segundo óbito pela doença confirmado na cidade, desde o início do ano.

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Segundo a Prefeitura de Taubaté, a menina era moradora do bairro Residencial Estoril e morreu no dia 8 de abril. A confirmação da causa da morte ocorreu após a conclusão dos exames laboratoriais, divulgados no dia 30 de abril.