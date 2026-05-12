Uma adolescente de 13 anos morreu por dengue em Taubaté e tornou-se o segundo óbito pela doença confirmado na cidade, desde o início do ano.
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Segundo a Prefeitura de Taubaté, a menina era moradora do bairro Residencial Estoril e morreu no dia 8 de abril. A confirmação da causa da morte ocorreu após a conclusão dos exames laboratoriais, divulgados no dia 30 de abril.
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A primeira morte por dengue em Taubaté foi de um homem de 80 anos, morador do Jardim Gurilândia. Ele morreu em 5 de abril e o óbito foi confirmado oficialmente no dia 23 do mesmo mês. Taubaté soma 1.729 casos confirmados da doença e investiga outras três mortes suspeitas.
No mês passado, a Prefeitura de Taubaté decretou situação de epidemia de dengue após o aumento expressivo de casos da doença no município. Segundo a administração, o cenário epidemiológico permanece em estado de atenção.
Vale do Paraíba
Com o novo registro, o Vale do Paraíba chega a seis mortes por dengue em 2026. Os óbitos foram registrados em Taubaté (2), Jacareí (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).
O número de mortes suspeitas passou de 7 para 10. O total de casos confirmados da doença chegou a 5.859 na região, com mais 2.610 ainda em investigação.
Morte por dengue nas cidades
A Prefeitura de Jacareí confirmou duas mortes por dengue, sendo a primeira em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro. A vítima foi um homem de 63 anos com doenças preexistentes.
A segunda morte foi confirmada em 7 de abril, de um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março. Jacareí lidera em quantidade de casos de dengue no Vale do Paraíba, com 2.057 confirmados.
São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. O município contabiliza 712 casos da doença e quatro óbitos em investigação.
Tremembé tem uma morte confirmada, de um paciente acima de 80 anos, além de 416 casos confirmados.