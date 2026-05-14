Uma mulher foi vítima de furto no bairro Santana, na região norte de São José dos Campos, enquanto participava de um curso no Senai. O ladrão usou uma pedra para quebrar o vídeo do carro dela e levar seus pertences. O caso foi registrado pela Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência eletrônico. O crime ocorreu na noite da última terça-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro policial, a vítima deixou o carro estacionado em via pública nas proximidades da unidade do Senai e, ao retornar após o término das aulas, encontrou o veículo arrombado. O vidro lateral dianteiro do lado do passageiro estava quebrado e havia uma pedra de grande porte (veja foto) dentro do automóvel, usada pelo criminoso para invadir o carro.