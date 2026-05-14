14 de maio de 2026
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QUEBROU O VIDRO

Ladrão arromba carro com pedra e furta itens de mulher em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo Pessoal
Pedra usada para estilhaçar o vidro e furtar itens de dentro do carro
Pedra usada para estilhaçar o vidro e furtar itens de dentro do carro

Uma mulher foi vítima de furto no bairro Santana, na região norte de São José dos Campos, enquanto participava de um curso no Senai. O ladrão usou uma pedra para quebrar o vídeo do carro dela e levar seus pertences. O caso foi registrado pela Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência eletrônico. O crime ocorreu na noite da última terça-feira (12).

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Segundo o registro policial, a vítima deixou o carro estacionado em via pública nas proximidades da unidade do Senai e, ao retornar após o término das aulas, encontrou o veículo arrombado. O vidro lateral dianteiro do lado do passageiro estava quebrado e havia uma pedra de grande porte (veja foto) dentro do automóvel, usada pelo criminoso para invadir o carro.

Do interior do porta-luvas foram furtados objetos pessoais, entre eles uma bolsinha com medicamentos, relógio, bloco de notas e perfume. O caso foi registrado como furto qualificado mediante rompimento de obstáculo.

Preocupação com a segurança

A família da vítima relatou indignação e preocupação com a falta de segurança na região. “Minha mãe foi vítima de um furto. Enquanto ela estava fazendo curso no Senai, jogaram uma pedra no carro e acabaram furtando alguns objetos que estavam dentro do porta-luvas. Graças a Deus ela está bem, mas fica o alerta para todos os moradores e cidadãos”.

Familiares também disseram que outros casos semelhantes já teriam ocorrido nas proximidades da instituição. “Não é a primeira vez, parece que outra aluna também foi furtada”.

No boletim de ocorrência, a vítima afirmou que o local estava praticamente deserto no momento do crime, o que aumentou a sensação de insegurança e abalo emocional. O caso foi encaminhado para investigação pela delegacia da área.

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