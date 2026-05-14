A Defesa Civil de São Sebastião usa drones para colaborar nas buscas por Bruno Barreto Otsu, 21 anos, morador de Ribeirão Preto (SP) que está desaparecido desde a última segunda-feira (11), após entrar no mar na região da costeira da praia de Toque-Toque Grande, na Costa Sul do município. Ele pulou na água para ajudar uma amiga que estava sendo levada pela correnteza.

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Para reforçar a operação, a equipe passou a utilizar drones no monitoramento da área, permitindo alcançar pontos de difícil acesso, onde as condições do mar e as fortes ondas que atingem as pedras dificultam a aproximação tanto por terra quanto por embarcações. A tecnologia amplia o campo de visão das equipes e possibilita a cobertura de uma área maior em meio ao mar agitado.