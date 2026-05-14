A Defesa Civil de São Sebastião usa drones para colaborar nas buscas por Bruno Barreto Otsu, 21 anos, morador de Ribeirão Preto (SP) que está desaparecido desde a última segunda-feira (11), após entrar no mar na região da costeira da praia de Toque-Toque Grande, na Costa Sul do município. Ele pulou na água para ajudar uma amiga que estava sendo levada pela correnteza.
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Para reforçar a operação, a equipe passou a utilizar drones no monitoramento da área, permitindo alcançar pontos de difícil acesso, onde as condições do mar e as fortes ondas que atingem as pedras dificultam a aproximação tanto por terra quanto por embarcações. A tecnologia amplia o campo de visão das equipes e possibilita a cobertura de uma área maior em meio ao mar agitado.
O coordenador municipal da Defesa Civil, Ricardo Cardoso dos Santos, destacou que a atuação ocorre de forma integrada com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos). A Polícia Militar, que também emprega o helicóptero Águia nas buscas aéreas.
“Temos equipes preparadas, equipamentos e embarcações que podem contribuir nas buscas tanto pelo mar quanto nas costeiras. Estamos empenhados em apoiar todas as frentes da operação e esperamos que em breve possamos ter alguma notícia sobre o jovem”, afirmou Santos.
Jovem entrou no mar para ajudar amiga
Bruno teria entrado no mar para tentar salvar a jovem Maria Eduarda, também de 21 anos, após ela ser arrastada por uma onda enquanto caminhava pela costeira de Toque-Toque Grande.
Maria Eduarda foi levada pela correnteza e localizada cerca de cinco horas depois, já nas proximidades da praia de Barequeçaba, após percorrer aproximadamente cinco quilômetros pelo mar. Ela foi resgatada por um pescador que seguia em direção a Santos e acionou o Corpo de Bombeiros.
Segundo relato prestado pela jovem aos bombeiros marítimos, Bruno não teria sido atingido diretamente pela onda, mas entrou na água na tentativa de ajudá-la, desaparecendo em seguida.
Familiares de Bruno também têm mobilizado campanhas nas redes sociais em busca de apoio voluntário nas buscas, envolvendo proprietários de embarcações, mergulhadores e operadores de drones.